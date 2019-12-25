Миронов предложил проводить продуктовые распродажи для семей

Подобный механизм мог бы стать дополнительной мерой поддержки семей с детьми и пенсионеров, не заменяя уже действующие льготы и выплаты.

В Москве предложили проработать механизм краткосрочных продуктовых распродаж на российской территории, когда торговые сети снижают цены на товары первой необходимости на определенный период. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты заметил, что такая инициатива может обсуждаться с сотрудниками ФАС, Минпромторга и представителями отечественных торговых сетей.

Целевые продуктовые распродажи могли бы стать хорошим дополнением к действующим мерам поддержки семей. Считаю правильным проработать механизм краткосрочных акций, когда торговые сети снижают цены на товары первой необходимости на определенный период. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Законодатель полагает, что такие акции должны быть добровольными для бизнеса, но должны проводиться с поддержкой от государства при условии, если сети участвуют в них прозрачно и не завышают цены на товары перед скидками. Сергей Миронов призвал сформировать реальное снижение цен на социально значимые товары, такие как хлеб, молоко, крупы, мясо, овощи. Список может пополниться товарами для детей и школьными принадлежностями.

Миронов предложил сделать оплачиваемым отпуск для членов семей бойцов СВО.

Фото: Piter.tv