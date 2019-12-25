Миронов предложил сделать оплачиваемым отпуск для членов семей бойцов СВО

Законопроект будет внесен на рассмотрение в пятницу.

В Москве предложили сделать оплачиваемым дополнительный отпуск для членов семей погибших и раненых участников специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты объяснил, что законопроект будет внесен на рассмотрение коллегам в пятницу, 16 октября.

В целях повышения уровня трудовых прав и гарантий работников, осуществляющих уход за родственниками - участниками специальной военной операции, законопроектом предлагается закрепить оплачиваемый отпуск для данной категории работников до 35 календарных дней в год. пояснительная записка

Законодатель считает, что нововведения позитивно скажутся на повышении уровня правой защищенности членов семей участников СВО и более быстрому восстановлению самих раненых или тяжелобольных бойцов, которые окажутся под присмотром близких родственников.

Миронов предложил запустить программу поддержки лечебных санаториев.

Фото: Piter.tv