Миронов предложил запустить программу поддержки лечебных санаториев

Программа поможет в вопросе увеличения продолжительности жизни в стране.

В Москве предложили на российской территории ввести квоту на путевки в санатории для пенсионеров, и за счет возврата туристического кешбэка повысить популярность отдыха в отечественных здравницах. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты объяснил, что законодатели видят возможность ввести в стране специальную квоту для пожилых граждан. Сейчас данная мера работает в ряде регионов России. Проект поможет государству решить многочисленные проблемы с лечением, профилактикой заболеваний и продлением активного долголетия местного населения.

У российских санаториев своя целевая аудитория, и самое время федеральным и региональным властям проработать программы поддержки. Например, за счет бесплатных или максимально льготных путевок для пенсионеров с оплатой проезда. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Сергей Миронов считает, что помогать санаториям можно не только денежными средствами, но и дополнительными налоговыми льготами.

В ГД внесут законопроект об обязательном зачислении в 10-й класс.

Фото: Piter.tv