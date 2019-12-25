Правки могут появиться в Гражданском процессуальном кодексе.

Срок оспаривания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на российской территории может быть увеличен с 10 до 30 дней. Соответствующую инициативу предложили депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР. Они направили документ на заключение в федеральное правительство. Изменения законодатели из нижней палаты парламента предлагают внести в Гражданский процессуальный кодекс. Согласно статье 128 ГПК РФ, сейчас должник имеет право предоставить возражения относительно вынесенного судебного приказа в течение десяти дней. Такой срок может быть увеличен до 30 дней для оспаривания взыскания по долгам ЖКХ.

В пояснительной записке говорится, что благодаря цифровизации межведомственное взаимодействие при взыскании долгов за ЖКУ ускорилось. Таким образом управляющей организации не требуется длительное судебное разбирательство. Речь идет о том, что мировой судья выносит судебный приказ в закрытом режиме без вызова сторон. Далее электронный документ незамедлительно направляется в ФССП. После этого денежные средства списываются со счетов должника. Уведомление о вынесении судебного приказа направляется в личный кабинет человека на "Госуслугах". Однако, если гражданин не имеет доступа к личному кабинету, своевременно не открыл уведомление или сменил привязанный номер телефона, то может не узнать о вынесенном приказе.

Действующего десятидневного срока катастрофически не хватает, чтобы получить документы, проверить правильность начисленных тарифов и в случае неточностей подать возражение. Поэтому ЛДПР требует увеличить срок для отмены судебного приказа по долгам за ЖКУ до 30 дней. Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР

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Фото: Piter.tv