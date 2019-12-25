ЛДПР предложила ввести дополнительный отпуск для предпенсионеров и пенсионеров

Его продолжительность будет определяться по соглашению работника и работодателя, но составит не менее пяти календарных дней.

Депутаты нижней палаты парламента от ЛДПР разработали законопроект о предоставлении сотрудникам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам в России дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее пяти дней в год. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политической партии. Глава движения Леонид Слуцкий указал журналистам информационного агентства "ТАСС", что изменения могут быть внесены в Трудовой кодекс страны. В нововведении говорится о том, что право на дополнительный отпуск получат работники, которым до достижения пенсионного возраста, в том числе при досрочном выходе на пенсию, осталось не более пяти лет. Также нововведение распространится на получателей пенсии по старости или за выслугу лет.

ЛДПР предлагает дать предпенсионерам и работающим пенсионерам, которым законом не предусмотрен другой ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, не менее пяти календарных дней такого отпуска. Люди заслужили возможность восстановить силы без необходимости брать отгулы за свой счет. Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

Важно знать, что дополнительный отпуск будет предоставляться только тем категориям, которые не имеют права на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск по другим основаниям, предусмотренным федеральным законодательством.

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Фото: Piter.tv