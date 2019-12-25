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ЛДПР предложила сократить срок рассмотрения жалоб на нарушения в сфере ЖКХ
Сегодня, 13:38
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ЛДПР предложила сократить срок рассмотрения жалоб на нарушения в сфере ЖКХ

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Депутаты хотят, чтобы государство быстрее реагировало на проблемы, от которых зависят здоровье и безопасность населения страны.

Депутаты нижней палаты парламента от ЛДПР разработали законопроект о сокращении с 30 до 20 дней срока рассмотрения обращений граждан о возможных нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политической партии. Глава движения Леонид Слуцкий указал журналистам информационного агентства "ТАСС" на то,  что документ будет внесен в  Государственную Думу на рассмотрение уже 26 октября. Правки могут быть внесены  в статью 12 закона "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ". 

Нельзя заставлять людей так долго ждать ответа на бездействие коммунальщиков. ЛДПР требует сократить срок рассмотрения таких обращений до 20 дней - по аналогии с обращениями в сфере миграции. 

Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР

Согласно законодательной инициативе, сокращенный срок будет действовать для письменных обращений граждан о возможных нарушениях законодательства в сфере ЖКХ. Речь идет о документах, которые поступили в государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам в пределах их компетенции.

Срок проживания в РФ для получения гражданства предложили увеличить.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, жкх, лдпр, леонид слуцкий
Категории: Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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