Срок проживания в РФ для получения гражданства предложили увеличить

В пояснительной записке депутаты ЛДПР говорят о том, что изменения направлены на реализацию государственной миграционной политики, обеспечение национальной безопасности и повышение эффективности интеграции иностранцев в сообщество.

Депутаты Государственной думы от ЛДПР разработали законопроект, которым предлагается увеличить с пяти до восьми лет срок постоянного проживания на российской территории, необходимый иностранцам для получения гражданства нашей страны. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политической партии. Глава движения Леонид Слуцкий указал журналистам информационного агентства "ТАСС" на то, что документ отправлен на заключение в федеральное правительство.

Парламентарии из нижней палаты хотят внести изменения в статьи 15 закона "О гражданстве Российской Федерации" и 8 закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В том числе законодатели видят необходимость увеличить с пяти до восьми лет срок постоянного проживания в России, необходимый для получения гражданства в общем порядке. Дополнительно они требуют продлить с одного года до двух лет срок проживания в стране, необходимый для получения вида на жительство (ВНЖ). Подать заявление о выдаче ВНЖ можно будет не ранее чем через восемь месяцев второго года проживания в России.

Депутат Иванова отказалась от мандата в новом созыве ЗакСа Петербурга.

Фото: Piter.tv