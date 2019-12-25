Каплан Панеш призвал государство подумать о тех гражданах, которые не могут позволить себе купить допбаллы.

Стоимость покупки пенсионных баллов в 2027 году для недобравших необходимый минимум вызывает тревогу, так как по прогнозам, минимальный добровольный взнос составит в 2027 году 79 тысяч рублей за год стажа и девять баллов. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Законодатель представляет в нижней палате фракцию ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты заметил, что такую величину следует заморозить на весь следующий год, оставив на уровне 2026 года. Парламентарий уверен, что для человека, который всю жизнь работал, но из-за низкой заработной платы или неофициального трудоустройства не накопил 30 баллов, речь может пойти о неподъемлемой сумме.

Но есть другая цифра, которая вызывает тревогу. Речь идет о стоимости покупки пенсионных баллов для тех, кто не добрал необходимый минимум. По прогнозам, минимальный добровольный взнос в 2027 году составит около 79 тыс. рублей за год стажа и примерно девять баллов. Каплан Панеш, депутат ГД РФ

Известно, что в 2027 году стоимость пенсионного коэффициента для расчета пенсий вырастет дважды. В первый раз это произойдет с 1 февраля до показателя в 163,03 рубль. А второй раз - 1 апреля до уровня в 168,57 рубля. Такую индексацию депутат назвал правильной, так как она защищает доходы уже состоявшихся пенсионеров.

Депутат добавил, что право на страховую пенсию не должно зависеть от того, может ли человек заплатить почти 80 тысяч рублей. Покупка баллов - это не способ разбогатеть, а вынужденная мера для тех граждан, кто оказался в уязвимом положении.

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Фото: Piter.tv