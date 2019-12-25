Сергей Миронов напомнил, что многие пенсионеры занимаются постоянным воспитанием своих внуков.

Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия" во главе с руководителем Сергеем Мироновым внесет на рассмотрение Государственной думы России законопроект о налоговом вычете при оплате обучения родителям, внукам, бабушкам и дедушкам. Соответствующий текст законопроекта изучили журналисты информационного агентства "ТАСС". Авторы инициативы предлагают внести правки в Налоговый кодекс страны. По действующему федеральному законодательству получить налоговый вычет граждане могут только при оплате обучения детей и супругов.Такое право предлагается распространить на расходы на обучение другим близким родственникам - родителям, внукам, бабушкам и дедушкам.

Многие из них помогают деньгами своим детям, оплачивают обучение внукам, и будет правильным предоставить возможность бабушкам и дедушкам получать налоговый вычет наравне с другими членами семьи. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Миронов предложил доплачивать экстренным службам за работу в праздники.

Фото: Piter.tv