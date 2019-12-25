Миронов предложил доплачивать экстренным службам за работу в праздники

В ГД назвали это вопросом справедливости.

В Москве предложили установить сотрудникам российских экстренных служб повышающие коэффициенты к заработной плате за работу в новогодние и рождественские праздники. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" делал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты заметил, что сейчас автоматические надбавки к зарплате сотрудникам таких ведомств в период каникул не начисляются. За фактический выход на смену в праздничные дни им положена доплата за работу в нерабочие праздничные дни.

Повышающие коэффициенты могут распространяться на дежурные смены, выезды на вызовы и работу в праздничные дни. А конкретные размеры коэффициентов, считаю, должно определить правительство. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Законодатель добавил, что поддержка со стороны властей позволит отметить повышенную нагрузку на сотрудников в период, когда количество экстренных вызовов и происшествий увеличивается, а сами специалисты работают в усиленном режиме. Сергей Миронов напомнил, что в праздничные дни работники вместо отдыха с семьей выезжают на пожары, аварии и вызовы, поэтому должны понимать и чувствовать, что их труд государство действительно ценит.

Миронов предложил ограничить премии руководства компаний при долгах по зарплате.

Фото: Piter.tv