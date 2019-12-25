Отец несовершеннолетних официально трудоустроен в коммерческой организации.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку по обращению матери, которая воспитывает двоих детей. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 24 ноября.

Было установлено, что отец несовершеннолетних официально трудоустроен в коммерческой организации. Работодатель обязан каждый месяц удерживать алименты с дохода мужчины и перечислять их на расчетный счет женщины. Однако процесс происходил с нарушением сроков, это привело к задолженности.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью. В результате местной жительнице перевели алименты на содержание сына и дочери.

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре петербурженка теперь получает пособия на детей. Женщине трижды отказывали в назначении ежемесячных денежных выплат.

Фото: Piter.TV