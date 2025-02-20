От правоохранителей пытался скрыться 18-летний водитель.

В Тихвинском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя Lada Priora. Погоня за лихачом завершилась применением табельного оружия, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел минувшим вечером на 2‑м километре трассы "Горки — Дуброво". Инспекторы попытались остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требования полиции и попытался скрыться.

Чтобы пресечь опасное движение, правоохранители сначала сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем произвели несколько прицельных выстрелов по колесам машины. В результате автомобиль удалось остановить в лесном массиве по улице Центральной в деревне Вяльгино.

После задержания 18‑летнего водителя доставили в отделение для разбирательства, а его Lada Priora поместили на специализированную стоянку. В отношении молодого человека составили административные протоколы.

Ранее мы сообщали, что пьяного лихача на Mercedes задерживали со стрельбой в деревне Пески.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти