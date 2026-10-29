Пьяного лихача на Mercedes задерживали со стрельбой в деревне Пески

Подозреваемого доставили в отдел, машина помещена на специализированную стоянку.

Полиция Петродворцового района Петербурга задержала пьяного лихача в Ленинградской области. По данным МВД России, инцидент произошел ночью 24 октября на Стрельнинском шоссе в деревне Пески.

Сначала была предпринята попытка остановки автомобиля Mercedes под управлением 37-летнего мужчины. Он проигнорировал требование и продолжил движение. Тогда правоохранители применили табельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух и несколько прицельных по колесам.

При проверке на освидетельствование с помощью алкотестера установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: результат теста составил 0,879мг/л. Подозреваемого доставили в отдел, машина помещена на специализированную стоянку.

В отношении злоумышленника составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.7, ч. 2 ст. 12.25, ч. 4 ст. 12.15, ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти