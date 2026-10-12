Нетрезвый лихач врезался в памятник воинской славы в Красном Селе

В отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.

Полицейские привлекли к ответственности лихача, который врезался в памятник воинской славы в Красном Селе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло ночью 11 октября на проспекте Ленина. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen совершил столкновение с бордюрным камнем монумента, а затем с его лестницей. На место прибыл экипаж Госавтоинспекции.

За рулем машины находился 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: водителя Mercedes привлекли к ответственности за выезд на "встречку" в Петербурге.

Видео: пресс-служба МВД России