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Нетрезвый лихач врезался в памятник воинской славы в Красном Селе

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В отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.

Полицейские привлекли к ответственности лихача, который врезался в памятник воинской славы в Красном Селе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

ДТП произошло ночью 11 октября на проспекте Ленина. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen совершил столкновение с бордюрным камнем монумента, а затем с его лестницей. На место прибыл экипаж Госавтоинспекции. 

За рулем машины находился 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: водителя Mercedes привлекли к ответственности за выезд на "встречку" в Петербурге.

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: красное село, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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