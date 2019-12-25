В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Калининском районе полицейские задержали подозреваемого в нападении на курьера. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ночью 24 ноября в дежурную часть поступила информация от местного жителя о том, что на проспекте Маршала Блюхера его коллегу ограбил общий знакомый. Это был 34-летний безработный, избивший 22-летнего доставщика и похитивший у него телефон и ключи от электроскутера.

Задержанный доставлен в отдел, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала четверых участников разбойного нападения в Кудрово. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Piter.TV