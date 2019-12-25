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Прокуратура США отказалась от сделки с руферами Кузнецовым и Николау
Сегодня, 10:24
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Прокуратура США отказалась от сделки с руферами Кузнецовым и Николау

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Заседание по делу руферов Кузнецова и Николау назначено на 28 января. 

Американская прокуратура в последний момент отказалась заключать с российскими руферами Сергеем Кузнецовым и Ангелиной Николау сделку, по которой иностранцы бы признали вину в правонарушении небольшой тяжести за восхождение на нью-йоркский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился адвокат фигурантов расследования Ноэм Биэл. Он отметил, что прошлой ночью поступило электронное письмо от официального офиса в прокуратуре. В тексте документа упоминалось, что  они больше не предлагают сделку с правонарушением небольшой тяжести,

... и вместо этого хотят продолжать дело с обвинениями в тяжких преступлениях <...>. Они отозвали предложение и хотят продолжать борьбу по этому делу.

сообщение от стороны защиты россиян

Напомним, что ранее  адвокатам позвонили местные представители надзорного ведомства. Они предложили сделку с признанием вины их клиентов по правонарушению небольшой тяжести. Такая сделка предусматривала наказание в виде общественных работ. В текущей же ситуации Кузнецову и Николау грозит тюремный срок и депортация в Россию.

Российским руферам в Нью-Йорке грозит до 20 лет тюремного заключения.

Фото:  YouTube / Сергей Косенко

Теги: ангелина николау, прокуратура, руферы, сергей кузнецов
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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