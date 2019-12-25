Не готовы работать на полулегальных условиях 37% мужчин и 43% женщин.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, что только 38% петербуржцев готовы согласиться на заработную плату в конверте. Порядка 40% респондентов не поддерживают такой вид выплат, еще 22% затруднились с ответом.

Уточняется, что не готовы работать на полулегальных условиях 37% мужчин и 43% женщин. Согласны на оформление в обход закона в потенциале 44% горожан и 32% горожанок.

Больше противников "серых" зарплат среди опрошенных в возрасте от 45 лет. Жители Северной столицы с доходом от 150 тыс. рублей в месяц выступают против зарплат в конверте чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Ранее мы рассказывали о том, что почти 60% петербуржцев ждут повышения зарплаты в следующем году. Только 1% респондентов не надеется на прибавку.

Фото: Piter.TV