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В суд направлено дело о гибели двух девочек в Терпилицах

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Подростки проникли в заброшенное аварийное здание, где обрушились бетонные плиты перекрытия.

Прокуратура Волосовского района Ленинградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника сельскохозяйственного предприятия, которому вменяют ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

Как рассказали в надзорном ведомстве, весной прошлого года две девочки проникли в заброшенное аварийное здание в деревне Терпилицы, где обрушились бетонные плиты перекрытия. Подростки погибли на месте от полученных травм. Причиной стало ненадлежащее исполнение обязанностей фигурантом: он не ограничил доступ к сооружению. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: после гибели рабочего в Кудрово возбуждено уголовное дело. 

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: ленобласть, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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