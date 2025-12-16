В суд направлено дело о гибели двух девочек в Терпилицах

Подростки проникли в заброшенное аварийное здание, где обрушились бетонные плиты перекрытия.

Прокуратура Волосовского района Ленинградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника сельскохозяйственного предприятия, которому вменяют ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как рассказали в надзорном ведомстве, весной прошлого года две девочки проникли в заброшенное аварийное здание в деревне Терпилицы, где обрушились бетонные плиты перекрытия. Подростки погибли на месте от полученных травм. Причиной стало ненадлежащее исполнение обязанностей фигурантом: он не ограничил доступ к сооружению.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти