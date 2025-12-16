Шашисты из Ленобласти завоевали четыре медали на турнирах в Сочи

Успех пришёл к ним на командном чемпионате России, где сборная региона завоевала серебряные медали в молниеносной программе.

Выходцы из Ленинградской области продемонстрировали выдающиеся результаты на прошлой неделе в Сочи, где проходили Кубок России и командный чемпионат страны по русским шашкам. По итогам соревнований шашисты завоевали одну командную и три личные медали.

Успех пришёл к ним на командном чемпионате России, где сборная региона завоевала серебряные медали в молниеносной программе. В состав команды-победительницы вошли Мажит Саршаев, Дамир Рысаев, Антон Беликов, Михаил Горюнов, Иван Дьяченко и Кирилл Коробочкин.

Не менее ярко выступила и Жанна Саршаева на Кубке России. Спортсменка поднялась на пьедестал почёта во всех трёх дисциплинах, став чемпионкой в молниеносной программе и завоевав серебро в быстрой и классической. Таким образом, Жанна Саршаева стала обладательницей полного комплекта личных наград с одного турнира.

Ранее мы сообщили о том, что тхэквондисты из Ленобласти завоевали награды на чемпионате и первенстве Европы в Греции.

Фото: Пресс-служба Комитета по сопрту Ленинградской области