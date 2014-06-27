Петербургский перинатальный центр получил партию новых инкубаторов для выхаживания младенцев

Аппаратов отечественного производства предназначены для реанимации и терапии новорождённых.

Городской Перинатальный центр №1 Санкт-Петербурга оснастили новой партией современных инкубаторов интенсивной терапии для новорождённых. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Всего в учреждение в рамках регионального проекта "Охрана материнства и детства" национального проекта "Семья" поступило 15 новых аппаратов. Это оборудование отечественного производства, разработанное с применением инновационных технологий, специально предназначено для выхаживания самых уязвимых пациентов — младенцев с экстремально низкой массой тела (от 500 граммов).

Умные инкубаторы обеспечивают постоянный мониторинг жизненных показателей ребёнка, все данные записываются для анализа динамики состояния. При малейших отклонениях система подаёт сигнал медицинскому персоналу. Конструкция аппаратов позволяет проводить рентгенографические исследования, не вынимая младенца, что минимизирует стресс и риск переохлаждения. Особая система циркуляции воздуха поддерживает стабильный микроклимат даже при открытых дверцах, что облегчает обучение родителей уходу за ребёнком с первых дней жизни.

Ранее Piter.TV сообщал, что новый корпус Елизаветинской больницы начнут строить в Петербурге в 2026 году.

Видео: Telegram / Комздрав СПб