В России появится должность врача по здоровому долголетию

Решение связано с утверждённой правительством стратегией по повышению качества жизни старшего поколения.

В России в текущем году будет официально введена новая врачебная специальность — "врач по медицине здорового долголетия". Соответствующее поручение содержится в документе правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно распоряжению, Министерство здравоохранения РФ должно до 1 апреля 2026 года добавить эту должность в номенклатуру медицинских работников. Это решение является частью реализации утверждённого кабинетом министров плана мероприятий в рамках стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.

Напомним, что председатель правительства Михаил Мишустин заявлял, что повышение продолжительности и качества жизни, обеспечение активного долголетия являются ключевыми приоритетами государственной социальной политики. Введение новой специализации призвано систематизировать медицинскую помощь.

Фото: Piter.TV