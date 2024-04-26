Петербург вышел на мировой уровень очистки сточных вод

В Международный день рек губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам, напомнив, что для Северной столицы, которую называют "Северной Венецией", это особая дата. Финский залив, Нева, реки и каналы формируют неповторимый облик города и составляют основу его экологической системы.

Петербург — один из мировых лидеров по охране водных богатств. Сегодня в городе очищается 99,8% сточных вод — один из самых высоких показателей среди мегаполисов. К 2030 году планируется довести эту цифру до 100%.

В развитии системы водоотведения мы работаем на опережение. В прошлом году завершён первый этап строительства дублёра первого участка Главного канализационного коллектора. В этом году стартовал второй этап — от Лахты до Планерной улицы. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В планах города — модернизация и строительство коллекторов в Выборгском, Красногвардейском, Василеостровском и Колпинском районах. Их ввод позволит расширить строительство жилья, социальных объектов и предприятий.

В Петербурге насчитывается более 100 гидротехнических сооружений. Город последовательно совершенствует системы мониторинга: обновлённые станции непрерывно следят за 22 параметрами качества воды.

В рамках федерального проекта "Вода России" реализуются масштабные программы возрождения исторических гидросистем. В Царском Селе завершена очистка Продольного пруда, всего в пригороде планируется оздоровить 15 водных объектов. В Петергофе провели экологическое восстановление Сапёрного пруда.

Городская программа по оздоровлению рек и водоёмов расширена до 369 объектов. В этом году продолжится расчистка русел рек Новой и Чёрной речки, началась реализация комплексной программы по экологическому оздоровлению Суздальских озёр.

Наши достижения — результат слаженной работы городских служб, экспертного сообщества, предприятий и всех неравнодушных петербуржцев. Благодарю всех, кто своим трудом вносит вклад в сохранение чистоты городских рек, озёр и каналов. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

