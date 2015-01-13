Вороны "проткнули" нерпу на льду в центре Петербурга

Обеспокоенные люди вызвали специалистов, но реальность оказалась иной.

В Северной столице развернулась необычная драма с участием птиц и предполагаемого животного. Прохожие, прогуливающиеся днем 12 марта вдоль набережной, заметили на льду главной городской реки объект, очень похожий на нерпу. Ситуация показалась очевидцам критической: вокруг "тюленя" собрались вороны, которые, по мнению наблюдателей, буквально атаковали беззащитное создание.

Встревоженные петербуржцы обратились к специалистам, которые занимаются спасением балтийской нерпы. Однако эксперты фонда, изучив присланные фотографии, быстро разгадали загадку.

Как выяснилось, зрение подвело и людей, и пернатых. За нерпу все приняли обычный мусорный пакет, который ветром или течением занесло на лед. Любопытные птицы обступили находку, а одна из ворон, проявив настойчивость, клюнула пакет, после чего тот "испустил дух" — сдулся. К счастью, помощь настоящим животным в этот раз не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Репино спасают вторую новорожденную нерпу, ползавшую за людьми.

Фото: Nerpa SPb / Телеграм