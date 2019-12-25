Брошенного нерпенка нашли под камнем в Карелии

Волонтер доставил малыша в Центр помощи.

Детеныша ладожской нерпы нашли на берегу в карельском поселке Харвия. Ослабленное животное, которое прятался от людей под камнем, заметили местные жители во время прогулки. Они сразу же сообщили о ситуации специалистам. Соответствующее заявление сделала журналистам телеканала "360.ru" основатель Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская. Эксперт пояснила, что после звонка от очевидцев на локацию был отправлен доброволец. Именно он доставил пострадавшего зверька для оказания помощи. Во время осмотра у нового поступившего было выявлено сильное истощение и обезвоживание. Его состояния оценивается как тяжелое.

По словам специалиста, у детеныша обнаружили заражение паразитами. Специалист уточнила, что животному не хватало около 60 процентов нормального веса для его возраста. В настоящее время нерпенок находится под наблюдением. По словам основателя Фонда друзей балтийской нерпы, прогнозы можно будет делать через одну-две недели, после прохождения первых этапов лечения и реабилитации.

