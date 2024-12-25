На Ладожском озере в Ленобласти спасли раненую нерпу
Сегодня, 11:33
На Ладожском озере в Ленобласти спасли раненую нерпу

Животное доставили к берегу и передали представителю Фонда друзей балтийской нерпы.

Спасатели оказали помощь нерпе в Ладожском озере, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области 8 мая. 

Накануне вечером спасатели Приозерска получили сведения о том, что на острове Заячий находится раненый тюлень. Животное доставили к берегу и передали представителю Фонда друзей балтийской нерпы. 

Ранее на Piter.TV: на реабилитацию в поселок Репино отправился еще один ладожский нерпенок. Его нашли в селе Видлица на восточном побережье Ладоги в Карелии. Дорога заняла более пяти часов, расстояние составило порядка 400 километров. Если вы заметили тюленя, сообщите об этом по телефону: 699-23-99. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

