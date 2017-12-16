Стали известны подробности спасения кольчатой нерпы на острове Ладожского озера
Сегодня, 16:14
158
Животное получило травму шеи из‑за рыболовной сети.

В Фонд друзей балтийской нерпы в поселке Репино 8 мая поступила кольчатая нерпа. Это годовалый самец, его нашли на острове Ладожского озера в Приозерском районе Ленинградской области, рассказали в комитете по энергетике Петербурга. 

Животное получило травму шеи из‑за рыболовной сети. Нерпенка обнаружили туристы: они самостоятельно срезали опасную лесковую сеть и связались со специалистами. Транспортировали малыша сотрудники МЧС России. 

Ранее также поступил полуторамесячный самец ладожской кольчатой нерпы. Детеныш был найден в городе Лахденпохья. Масса животного составляла всего 6 килограммов.

В настоящее время на попечении фонда находятся пять серых тюленей и девять ладожских кольчатых нерп. 

Специалисты отмечают положительную особенность сезона: на реабилитацию пока не поступил ни один детеныш балтийской кольчатой нерпы. По мнению экспертов, это может быть связано с благоприятной ледовой обстановкой прошедшей зимой.

Пресс-служба комитета по энергетике 

Фото: комитет по энергетике Петербурга

