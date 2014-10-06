  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Молодые сотрудники "Водоканала" помогли в обустройстве центра для нерп в Репино
Сегодня, 14:59
176
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Петербургский "Водоканал" продолжает помогать Фонду друзей балтийской нерпы: накануне молодые сотрудники предприятия посетили реабилитационный центр в Репино, чтобы помочь в обустройстве территории после зимнего сезона. Участники очистили ее от снега и льда, а также привели в порядок помещения для содержания животных. 

Поддержка Фонда друзей балтийской нерпы для нас – это не просто субботник, а возможность внести реальный вклад в сохранение уникальной экосистемы. Мы с энтузиазмом откликнулись на возможность помочь тем, кто спасает редкий вид, занесенный в Красную книгу. 

Ксения Недопекина, ведущий специалист Отдела администрирования социальных программ 

После завершения работ водоканальцы посетили экскурсию и познакомились с Крошиком и Шлиссиком. 

Ранее на Piter.TV: первого за сезон детеныша ладожской нерпы спасли в Репино 8 марта. 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: водоканал, репино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии