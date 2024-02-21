Первого за сезон детёныша ладожской нерпы спасли в Репино 8 марта

Возраст найденной нерпочки составил всего сутки: вероятнее всего, малышка появилась на свет днём ранее, 7 марта.

В Международный женский день Фонд друзей балтийской нерпы, расположенный на территории филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино, принял первого пациента текущего сезона — маленькую самочку ладожской кольчатой нерпы. Об этом информирует пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Житель окрестностей поселка Куркиекки заметил необычную активность чаек, стремительно опускавшихся к льду в одном месте. Подлетев ближе, наблюдатель обнаружил на поверхности льда беспомощного белька, призывавшего мать громкими криками и пытавшегося передвигаться самостоятельно. Добровольцы на аэролодке обследовали значительную площадь озера, надеясь обнаружить следы взрослой особи, но поиски остались тщетными. Решив предотвратить возможные риски, они осторожно подняли малышку на борт и обратились за консультацией к специалистам Фонда.

Возраст найденной нерпочки составил всего сутки: вероятнее всего, малышка появилась на свет днём ранее, 7 марта. Масса тела новорожденной составила лишь 3,6 килограмма, пуповина оставалась прикрепленной к телу. Подобный случай представляет серьезные трудности для ветеринаров: новорождённые тюленята нуждаются в интенсивном уходе, регулярном кормлении через специальный зонд каждые пару часов и чрезвычайно осторожном обращении.

Это событие стало сюрпризом для специалистов: согласно предварительным оценкам, учитывая хорошие ледовые условия на Ладоге, массовое появление малышей ожидалось позже.

Фонд напоминает, что обнаруженных тюленей нельзя беспокоить или пытаться накормить:

— Держитесь подальше от животного, воздерживайтесь от прикосновений или попыток покормить его, так как это может нанести вред обеим сторонам.

— Ваше близкое присутствие вызывает у животного высокий уровень стресса, старайтесь минимизировать контакт.

— Произведите фото- или видеосъемку и срочно сообщите по горячей линии Фонда (+7 (812) 699-23-99). Эксперты проведут удалённую оценку состояния животного и дадут рекомендации дальнейших действий.

Фото и видео: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы