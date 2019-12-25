Нерпы Крошик и Шлиссик переехали в уличный бассейн с приходом весны

Каждый из нерп весит приблизительно 80 кг, и поднять этих упитанных ребят оказалось нелегко.

Самцов ладожской кольчатой нерпы Крошика и Шлиссика перевезли из зимнего содержания на улицу, в открытый бассейн Центра помощи редким видам морских млекопитающих. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Фонда друзей балтийской нерпы.

Весной перед сотрудниками Фонда встала непростая задача перевести Крошика и Шлиссика из уютных теплых помещений на свежий воздух. Каждый из нерп весит приблизительно 80 кг, и поднять этих упитанных ребят оказалось нелегко, поделились впечатлениями сотрудники фонда.

Ранее, зимой, когда ударили сильные холода, животных временно переселили из открытого бассейна в закрытые помещения, обеспечив комфортное содержание.

Фонд друзей балтийской нерпы специализируется на оказании помощи, реабилитации и изучении тюленей Балтийского моря. За свою деятельность организация помогла спасти и вернуть в природу более двухсот особей. Организация тесно взаимодействует с городскими службами, включая компанию "Водоканал" Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что нерпа Шлиссик стал символом Федерации хоккея Ленобласти.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы