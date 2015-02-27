Нерпа Шлиссик стал символом Федерации хоккея Ленобласти

Спортсмены выбрали его за любовь ко льду, энергию, настойчивость и наглость в борьбе за победу.

Нерпа Шлиссик, воспитанник Фонда друзей балтийской нерпы, стал символом Федерации хоккея Ленобласти. Спортсмены выбрали его за любовь ко льду, энергию, настойчивость и наглость в борьбе за победу.

Если друга Крошика нужно с разгону впечатать пузом в бортик, то Шлиссик тут как тут.

Шлиссик у нас нерпа – педаль в пол и ни шагу назад. Шлиссик тут же проверил умения пришедших юных хоккеистов и сыграл с ними партию в настольный хоккей. Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

О назначении нерпы официальным талисманом подписано соответствующее соглашение с президентом Федерации хоккея Ленобласти и хоккеистом В. А. Покровским.

Ранее мы рассказывали о том, что Крошик и Шлиссик вернулись на зимовку в Репино после летнего "одичания".

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы