Нерпа Шлиссик стал символом Федерации хоккея Ленобласти
Сегодня, 14:42
Спортсмены выбрали его за любовь ко льду, энергию, настойчивость и наглость в борьбе за победу.

Нерпа Шлиссик, воспитанник Фонда друзей балтийской нерпы, стал символом Федерации хоккея Ленобласти. Спортсмены выбрали его за любовь ко льду, энергию, настойчивость и наглость в борьбе за победу. 

Если друга Крошика нужно с разгону впечатать пузом в бортик, то Шлиссик тут как тут. 

Шлиссик у нас нерпа – педаль в пол и ни шагу назад. Шлиссик тут же проверил умения пришедших юных хоккеистов и сыграл с ними партию в настольный хоккей. 

Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

О назначении нерпы официальным талисманом подписано соответствующее соглашение с президентом Федерации хоккея Ленобласти и хоккеистом В. А. Покровским. 

Ранее мы рассказывали о том, что Крошик и Шлиссик вернулись на зимовку в Репино после летнего "одичания". 

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

