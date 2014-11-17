Подготовка юных хоккеистов: Дегтярев и Ротенберг обсудили развитие проекта "Красная машина"

Проект дает возможность показать себя юным талантам и проложить дорогу в большой спорт.

В Академии "Красная Машина Юниор" хоккеем бесплатно занимаются 500 талантливых детей. Из участников уже сформировали команды, которые показывают себя на международном уровне. Эту тему обсуждали на встрече председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев с первым вице-президентом Федерации хоккея Романом Ротенбергом.

"Красная Машина" — это многоуровневая спортивная инициатива, которая направлена на развитие детского хоккея. Роман Ротенберг курирует программу, регулярно вносит коррективы и новые направления.

Внутри проекта выстроена понятная вертикаль подготовки: от детской школы до команды Молодежной хоккейной лиги, по сути, бесшовный переход в профессиональный хоккей. Михаил Дегтярев, председатель Олимпийского комитета России

Например, сейчас набирает обороты проект "Красная Машина Двор", благодаря которому юные спортсмены выходят на дворовые площадки и тренируются с известными наставниками. Участие уже приняли 1500 человек, в связи с ростом спроса программу расширят на разные регионы страны.

Кроме того, на встрече Михаил Дегтярев наградил за высокие успехи Романа Ротенберга почетным знаком "Отличник физической культуры и спорта".

Ранее Роман Ротенберг объявил о запуске производства клюшек бренда "Красная машина".

Фото: пресс-служба Министерства спорта РФ