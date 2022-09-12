Хет-трик Зыкова принес СКА победу в последнем матче регулярного сезона

Петербургский хоккейный клуб завершил регулярный чемпионат КХЛ крупной победой над соперником. Главным героем встречи стал форвард, оформивший три гола.

СКА провел заключительный матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги на домашней арене. Петербургский клуб разгромил "Шанхайских Драконов" со счетом 5:1.

Счет во встрече открыли гости: после броска Остина Вагнера "Драконы" вышли вперед. Однако хозяева быстро переломили ход игры. Сначала Никита Недопёкин восстановил равновесие, затем Рокко Гримальди вывел СКА вперед, а Валентин Зыков оформил хет-трик, трижды поразив ворота соперника.

Итоговая победа позволила петербуржцам набрать 81 очко и занять пятое место в Западной конференции. Для "Шанхайских Драконов" сезон сложился неудачно: команда потерпела седьмое поражение подряд, финишировала девятой на Западе и не сумела пробиться в плей-офф.

Фото: pxhere.com