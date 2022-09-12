Хет-трик Зыкова принес СКА победу в последнем матче регулярного сезона

СКА провел заключительный матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги на домашней арене. Петербургский клуб разгромил "Шанхайских Драконов" со счетом 5:1.
Счет во встрече открыли гости: после броска Остина Вагнера "Драконы" вышли вперед. Однако хозяева быстро переломили ход игры. Сначала Никита Недопёкин восстановил равновесие, затем Рокко Гримальди вывел СКА вперед, а Валентин Зыков оформил хет-трик, трижды поразив ворота соперника.
Итоговая победа позволила петербуржцам набрать 81 очко и занять пятое место в Западной конференции. Для "Шанхайских Драконов" сезон сложился неудачно: команда потерпела седьмое поражение подряд, финишировала девятой на Западе и не сумела пробиться в плей-офф.
Фото: pxhere.com
