  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Спасатель": шестидневные поиски Усольцевых не увенчались успехом
Сегодня, 7:59
241
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

"Спасатель": шестидневные поиски Усольцевых не увенчались успехом

0 0

Операция по поиску людей велась в период с 4 по 9 июня.

Очередные поиски пропавшей в сентябре 2025 года на территории Кутурчинского Белогорья российской семьи Усольцевых прошли безуспешно. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы краевого учреждения "Спасатель". Специалисты отметили, что граждане так и не были найдены. Поисковые мероприятия велись в период с 4 по 9 июля. В них удалось задействовать силы 15 человек личного состава данного учреждения и шесть единиц техники. В рамках розыска пропавших путешественников спасатели исследовали пещеру, расположенную в районе горы Мальвинка, а также более 50 квадратных метров горной тайги.

В течение шести дней краевые спасатели обследовали 50,5 кв. километров горно-таежной местности, а также пещеру в районе горы Мальвинка.

пресс-служба "Спасателя"

В районе поисков семьи Усольцевых поставили блокпост.

Фото: Макс /СК по Красноярскому краю

Теги: красноярский край, пропали люди, регионы, семья усольцевых
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии