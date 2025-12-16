"Спасатель": шестидневные поиски Усольцевых не увенчались успехом

Операция по поиску людей велась в период с 4 по 9 июня.

Очередные поиски пропавшей в сентябре 2025 года на территории Кутурчинского Белогорья российской семьи Усольцевых прошли безуспешно. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы краевого учреждения "Спасатель". Специалисты отметили, что граждане так и не были найдены. Поисковые мероприятия велись в период с 4 по 9 июля. В них удалось задействовать силы 15 человек личного состава данного учреждения и шесть единиц техники. В рамках розыска пропавших путешественников спасатели исследовали пещеру, расположенную в районе горы Мальвинка, а также более 50 квадратных метров горной тайги.

В течение шести дней краевые спасатели обследовали 50,5 кв. километров горно-таежной местности, а также пещеру в районе горы Мальвинка. пресс-служба "Спасателя"

В районе поисков семьи Усольцевых поставили блокпост.

Фото: Макс /СК по Красноярскому краю