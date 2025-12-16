В районе поисков семьи Усольцевых поставили блокпост

Оцепление не пускает на место посторонних.

В районе проведения поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае поставили блокпост. Это способствовало обеспечению спокойной работы специалистов, сообщили в СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве отметили, что эта меру ввели для того, чтобы не допустить посторонних лиц на поисковые мероприятия семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье.

На прошлой неделе следователи возобновили масштабную операцию по поиску пропавших в сентябре 2025 года супругов Усольцевых и их пятилетней дочери.

Специалисты используют в поисковой операции спецтехнику и осматривают тайгу с помощью беспилотников. К поискам привлекли спасательные службы, силовиков, специалистов службы Госохотнадзора и волонтеров. Всего в поисках участвуют около 80 человек.

Супруги Усольцевы пропали, когда отправились на Кутурчинское Белогорье. Позже был обнаружен автомобиль семьи, где лежали деньги и личные вещи.

Скрин с видео: MAX/СК по Красноярскому краю