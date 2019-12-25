"Зенит" вошел в топ-25 европейских клубов по выручке

Сине-бело-голубые заработали 275 млн евро по итогам 2025 года.

Петербургский "Зенит" вошел в топ-25 европейских футбольных клубов по выручке. Об этом сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сине-бело-голубые заработали 275 млн евро по итогам 2025 года. "Зенит" занял 24-е место среди европейских клубов по этому показателю. Лидером рейтинга стал мадридский "Реал", заработавший 1,18 млрд евро. Второе место занимает "Барселона" с показателем 989 млн евро. Тройку лидеров замыкает мюнхенская "Бавария" (861 млн).

Напомним, "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 39 очками после 18 туров. Лидирующий в таблице "Краснодар" набрал 40 очков. ЦСКА идет на четвертой позиции с 36 очками.

Фото: Piter.tv