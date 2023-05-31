Семак рассказал о единственном послаблении в диете и отказе от алкоголя

Накануне 50-летнего юбилея главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскрыл детали своего образа жизни.

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак в преддверии своего 50-летия рассказал о гастрономических привычках. В интервью клубной пресс-службе специалист ответил на вопрос о том, существуют ли для него послабления в еде и алкоголе.

Как выяснилось, наставник сине-бело-голубых уже долгое время придерживается строгих правил. По словам Семака, он не употребляет спиртного с 2018 года — именно тогда он вернулся в Санкт-Петербург из Уфы, чтобы возглавить "Зенит". Тренер объяснил это решение несколькими факторами. Прежде всего, работа сопряжена с постоянным стрессом, и алкоголь он считает неподходящим способом снятия напряжения. Кроме того, сыграл роль и религиозный аспект: будучи православным человеком, он решил попробовать жить без алкоголя и не видит в этом никаких проблем.

Говоря о возможных слабостях в питании, тренер признался, что иногда позволяет себе кефир. Он отметил, что отказ от спиртного дает ему преимущество в виде ясности ума, что важно как для профессиональной деятельности, так и для семейной жизни.

Ранее Семак заявил, что не устал от работы в "Зените".

Фото: fc-zenit.ru