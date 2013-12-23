Семак заявил, что не устал от работы в "Зените"

По словам специалиста, его мотивирует работа и победы команды.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что не устал от своей работы в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал в интервью порталу "Чемпионат".

По словам 49-летнего специалиста, его мотивирует работа и победы команды. Семак отметил, что руководство приняло решение продлевать с ним контракт. Он также заявил, что руководство может поменять тренера в любой момент, если посчитает, что "Зениту" нужны перемены.

Если бы в 2018-м кто-то сказал, что при мне и моем штабе "Зенит" будет в каждом сезоне до последнего бороться за титул, все были бы рады. Планка очень высока, поэтому восприятие другое. Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

Напомним, Сергей Семак работал в "Зените" с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые стали шестикратными чемпионами России, выиграли два Кубка и пять Суперкубков России.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)