Семак высказался о регулярных опозданиях Вендела

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак высказался о регулярных опозданиях бразильского полузащитника Вендела. Его слова приводит портал "Чемпионат".

Семак отметил, что 28-летнему игроку уже выписывали штрафы за опоздания на тренировки. Он также подчеркнул, что для "Зенита" важно отношение Вендела к футболу. По словам тренера, бразилец платит крупные суммы штрафа.

А какие еще есть варианты? Подскажите мне, что делать в этой ситуации. Если кто-то предложит решение, я с удовольствием прислушаюсь. Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

Напомним, Вендел играет в "Зените" с октября 2020 года. В составе сине-бело-голубых В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе сине-бело-голубых 16 матчей во всех турнирах и забил один гол

