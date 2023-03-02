"Зенит" заработал 35 млн евро в зимнее трансферное окно

Самой дорогой продажей сине-бело-голубых стал переход бразильского полузащитника Жерсона в "Крузейро".

Футбольный клуб "Зенит" заработал 35 млн евро по итогам зимнего трансферного окна сезона 2025/26. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Отмечается, что самой дорогой продажей сине-бело-голубых стал переход бразильского полузащитника Жерсона в "Крузейро". Его продали за 27 млн евро. Вторым стал Матео Кассьерра. чей трансфер в "Атлетико Минейро" оценивается в 7 млн евро. Кроме того, защитник Страхиня Эракович ушел в аренду в "Црвену Звезду" за 1 млн евро.

По данным портала, "Зенит" заработал больше всех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в зимнее трансферное окно. На втором месте по заработку находится "Краснода" с 6,82 млн евро.

