Мосты и телебашня Петербурга окрасятся в цвета "Зенита" в честь чемпионства

В честь победы "Зенита" в чемпионате России по футболу 18 мая в Петербурге включат сине-бело-голубую подсветку на мостах и телебашне. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своём Telegram-канале.

В воскресенье, 18 мая, "Зенит" обыграл "Ростов" со счётом 1:0 в гостевом матче 30-го тура РПЛ и в 11-й раз в своей истории стал чемпионом страны.

Александр Беглов также напомнил, что "Зенит" – единственный российский клуб, который выиграл все главные национальные футбольные трофеи, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Сейчас на счету команды уже 31 титул.

