Эксперты подвели итоги поездки Трампа в КНР

Для стран, которые год назад вели торговую войну, это прогресс, но со множеством оговорок.

Трехдневный визит Трампа в Китай закончился без прорывов, несмотря на привычную браваду президента США, считают авторы Telegram-канала "Мейстер". КНР обещает купить 200 "Боингов" и разрешить поставки продукции с 400 мясоперерабатывающих комбинатов из США, а сами Штаты разрешат ограниченные поставки продвинутых чипов Н200 ряду компаний Поднебесной. Также плнируются инвестиции китайцев в проекты в США.

Авторы поста отметили, что для стран, которые год назад вели торговую войну, это прогресс, но со множеством оговорок. Так, еще в том году стороны говорили о покупке 500 самолетов, а теперь о 200, экспорт продуктов мясопереработки касается небольшой суммы в $1+ миллиарда (столько потеряно из-за снятых ныне ограничений). Даже упомянутые чипы обещали еще в прошлом году, но поставки не пошли, в том числе из-за противодействия китайских властей, занятых импортозамещением.

Трамп, впрочем, не только лоббировать продукцию made in America ехал, ему нужна была помощь в конфликте с Ираном: как по принуждению того к миру, так и по обрезанию ему поставок товаров двойного назначения. Но по итогам мы увидели дежурные увещевания Пекина о том, что стороны должны мириться, а также заявление Рубио, что позиция США по Тайваню после встречи не изменилась. Telegram-канала "Мейстер"

