Эксперты прокомментировали решение Москвы о терактах и БПЛА

Решение московского правительства ограничить публикацию данных о терактах до их официального подтверждения абсолютно адекватно, считают авторы Telegram-канала "Мейстер".
Эксперты уточнили, что противник практически не имеет проблем с объективным контролем своей работы на российской территории, будь то действия завербованных агентов или результаты налетов дронов. Обязательно найдутся те, кто выложит подтверждение в соцсети без всяких фильтров и ограничений.
Облегчать работу врагу вообще не стоит, и соответствующие ограничения стоило принять очень давно. Но и сейчас вполне себе вовремя.
Telegram-канал "Мейстер"
