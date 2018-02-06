На "Красном треугольнике" намерены создать научно-образовательный центр

Власти Петербурга рассматривают идею создания на базе завода "Красный треугольник" современного научно-производственного кластера. Как пишут "Ведомости Северо-Запад", проект предполагает размещение здесь кампусов ведущих вузов, общежитий для студентов и специалистов, а также корпоративного университета.

По словам председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского, к реализации проекта могут быть привлечены крупные российские компании. Корпоративный университет будет готовить кадры под конкретные потребности города и бизнеса. Кроме того, планируется приглашать федеральные вузы для открытия на территории "Красного треугольника" их филиалов и учебных центров.

При этом, как отметил Бельский, пока инициатива находится на стадии обсуждения и детальная проработка проекта ещё впереди.

