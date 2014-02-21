"Палмейрас" хочет купить у "Зенита" Луиса Энрике

Сине-бело-голубые готовы продать игрока минимум за 40 млн евро.

Бразильский футбольный клуб "Палмейрас" хочет купить у "Зенита" полузащитник Луиса Энрике. Об этом сообщает издание Gazeta Esportiva.

По информации источника, "Палмейрас" предложил сине-бело-голубым 29,2 млн евро за трансфер 25-летнего игрока. При этом "Зенит" ответил отказом. Клуб готов рассмотреть вариант с продажей футболиста минимум за 40 млн евро.

Напомним, Луис Энрике играет в "Зените" с 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с сине-бело-голубыми действует до конца 2028 года.

Фото: fc-zenit (Анна Мейер)