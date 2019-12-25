"Зенит" сыграет на Кубке легенд в Москве

Кубок легенд пройдет с 20-го по 22 февраля.

Футбольный клуб "Зенит" объявил состав на Кубок легенд, который пройдет в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

В воротах команды сыграет Дмитрий Бородин. В линию защиты заявлены Игорь Смольников, Константин Лобов и Алексей Игонин. Полузащитную линию составят Олег Власов, Константин Зырянов, Виктор Файзулин и Максим Астафьев. За атаку команды будут отвечать Олег Шатов и Павел Погребняк. Дмитрий Радченко заявлен главным тренером "Зенита". Владислав Радимов будет играющим тренером сине-бело-голубых.

Кубок легенд пройдет с 20-го по 22 февраля. Грядущий розыгрыш станет 18-м по счету. Он пройдет в клубном формате. За трофей будут бороться легенды "Зенита", "Динамо", "Локомотива", "Спартака" и ЦСКА, а также сборная мира.

Фото: Piter.tv