"Зенит" хочет продлить контракт с Караваемым

Защитник футбольного клуба "Зенит" Вячеслав Караваев готов остаться в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал Legalbet.

По информации источника, сине-бело-голубые намерены сохранить 30-летнего игрока. Кроме того, сам Караваев готов подписать новый контракт с "Зенитом". Его нынешнее соглашение с клубом истекает летом 2026 года. Отметим, что в СМИ появлялись слухи об интересе к защитнику со стороны ЦСКА. Сообщалось, что армейский клуб провел переговоры о бесплатном трансфере летом.

Напомним, Вячеслав Караваев играет в "Зените" с сентября 2019 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал пятикратным чемпионом России. В нынешнем сезоне футболист еще ни разу не выходил на поле из-за травмы.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)