Аршавин заявил, что "Зениту" нужен еще один нападающий
Сегодня, 8:51
Сине-бело-голубые идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

Заместитель председателя правления футбольного клуба "Зенит" по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что команде нужен еще один нападающий. Об этом он рассказал в эфире "Матч ТВ".

По мнению бывшего игрока сине-бело-голубых, в зимнее трансферное окно команда укрепила линию обороны. Речь идет о трансфере защитника Игоря Дивеева из ЦСКА. Он подчеркнул, что этого хватит "Зениту", чтобы мало пропускать. Также этой зимой состав команды пополнил форвард Джон Дуран из "Аль-Насра".

Мне кажется, что команде нужен еще второй нападающий, но раз не будет, значит, не будет.

Андрей Аршавин, экс-футболист "Зенита"

Напомним, "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 39 очками после 18 туров. Лидирующий в таблице "Краснодар" набрал 40 очков. ЦСКА идет на четвертой позиции с 36 очками.

Ранее Орлов заявил, что не считает Мостового лидером "Зенита".

Фото: Piter.tv

