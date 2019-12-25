Орлов заявил, что не считает Мостового лидером "Зенита"

По мнению эксперта, футболист находится на уровне между основным и запасным игроком.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что не считает полузащитника Андрея Мостового лидером "Зенита". Об этом он заявил в эфире "Радио Зенит".

По мнению эксперта, 28-летний игрок находится на уровне между основным и запасным игроком. Орлов подчеркнул, что считает Мостового хорошим футболистом, но тот не дает результата на уровне бразильского полузащитника команды Вендела.

Вот Мостовой похож на Дзюбу по результатам, по КПД, по вкладу в победы? Нет! У каждого свои достоинства и недостатки. Геннадий Орлов, комментатор

Андрей Мостовой играет в "Зените" с 2019 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и трех Суперкубков России. Мостовой провел в нынешнем сезоне 24 матча во всех турнирах и забил семь голов.

Фото: fc-zenit.ru