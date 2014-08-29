Картину экс-футболиста "Зенита" Смольникова продали на аукционе за 99 тыс рублей

Стартовая цена лота составляла одну тысячу рублей.

Картину бывшего футболиста "Зенита" и сборной России Игоря Смольникова продали на аукционе за 99 тыс рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Московского аукционного дома.

Работа под названием "Синий квадрат" была создана в 2019 году. Отмечается, что картину продали на торгах современного искусства. Она ушла с молотка за 99 200 рублей с учетом комиссии аукциона в размере 24%. Стартовая цена лота составляла одну тысячу рублей.

Напомним, Игорь Смольников играл в "Зените" с 2013-го по 2020 год. В составе сине-бело-голубых защитник стал трехкратным чемпионом России. Он провел за клуб 200 матчей во всех турнирах и забил 10 голов.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)