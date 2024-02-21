Стоматолог назвал три неочевидные привычки, которые ухудшают здоровье зубов

Иногда люди даже не замечают, что ежедневно наносят вред своей улыбке.

Многие знают о вреде курения, алкоголя и чрезмерного употребления сахара для здоровья зубов. Однако есть и менее очевидные привычки, которые со временем могут привести к серьёзным проблемам с полостью рта и даже к потере зубов. Иногда люди даже не замечают, что ежедневно наносят вред своей улыбке. О том, какие повседневные привычки могут негативно влиять на состояние зубов, Piter.tv рассказал заведующий стоматологическим отделением клиники "Будь Здоров" в Санкт-Петербурге Владимир Хатагов.

По словам специалиста, одним из факторов, негативно влияющим на состояние зубов, является хронический стресс. Он может приводить к развитию бруксизма – непроизвольного ночного скрежетания зубами.

Неконтролируемые движения нижней челюсти во сне вызывают стираемость зубов, гиперфункцию жевательных мышц и могут приводить к проблемам с височно–нижнечелюстным суставом. Владимир Хатагов, стоматолог

Хатагов отметил, что насторожить должно ощущение усталости мышц лица после пробуждения – в этом случае стоит обратиться к врачу–ортодонту. Кроме того, длительный приём некоторых антидепрессантов может вызывать ксеростомию – снижение выработки слюны, что создаёт благоприятные условия для быстрого развития кариеса.

Ещё одной распространённой ошибкой специалист назвал использование зубной щётки с жёсткой щетиной. По его словам, многие выбирают её, полагая, что она лучше очищает зубы. На практике же жёсткая щетина в сочетании с агрессивной техникой чистки может травмировать ткани полости рта.

Такая чистка часто приводит к воспалительным заболеваниям дёсен, появлению кровоточивости, оголению шеек зубов и повышенной чувствительности. Владимир Хатагов, стоматолог

По словам врача, это нередко снижает регулярность домашней гигиены, что ещё сильнее усугубляет ситуацию. Хатагов подчеркнул, что жёсткие щётки не очищают лучше – они лишь травмируют десну и эмаль, тогда как качественную и безопасную чистку обеспечивают мягкие щётки.

Также специалист советует обращать внимание на состав зубных паст. Он отметил, что в некоторых из них может содержаться триклозан. По данным последних исследований, это вещество может быть связано с воспалительными процессами в кишечнике. Даже небольшое проглатывание пасты во время ежедневной чистки зубов способно повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта.

Поэтому рекомендуется внимательно изучать состав средств гигиены полости рта. Владимир Хатагов, стоматолог

Владимир Хатагов напомнил, что для профилактики заболеваний зубов и дёсен важно уделять внимание не только гигиене, но и общему состоянию здоровья. Он советует регулярно посещать стоматолога – не реже двух раз в год, даже если ничего не беспокоит.

